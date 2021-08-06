Ростов-на-Дону, 6 августа, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 28 летальных исходов среди пациентов с подтверждённым коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 6 августа.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 20 женщин в возрасте от 40 до 88 лет и восемь мужчин в возрасте от 34 до 77 лет. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний.

За весь период пандемии в Ростовской области победить COVID-19 не смогли 5 338 человек.