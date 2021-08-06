Ростов-на-Дону, 6 августа, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 466 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 6 августа. Это на десять случаев больше, чем днём ранее.

(сс) Morteza Jabberian. Mehr News Agency Тест на COVID-19

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Новые носители коронавируса выявлены в 54 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (181), Аксайском и Боковском районах (по 14), Азовском районе (13), Сальском районе (12), а также Каменске-Шахтинском и Красносулинском районе (по 11). Порядка 12% заразившихся — люди старше 66 лет, 14,4% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 112 308.