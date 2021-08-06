Токио, 6 августа, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев вышел в финал Олимпиады, его соперником будет американский спортсмен Кайл Снайдер. Весовая категория спортсменов — до 97 кг.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сослан Рамонов и Абдулрашид Садулаев (справа)

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Садулаев в полуфинале победил Рейнериса Саласа Переса, представлявшего Кубу. Счёт поединка составил 4:0 в пользу российского борца.

Финал назначен на 7 августа. Для Садулаева это будет третий поединок со Снайдером. В 2017 году он проиграл ему в финале чемпионата мира, а в 2018 году — победил.

Как сообщало ИА REGNUM, российский борец вольного стиляГаджимурад Рашидов победил полякаМагомедмурада Гаджиева в четвертьфинале олимпийского турнира в весовой категории до 65 кг.

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