Токио, 6 августа, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Российский велосипедист Денис Дмитриев не смог завоевать бронзу в спринте на Олимпийских играх в Токио.

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Так, спортсмен проиграл оба заезда за третье место Джеку Карлину (Великобритания).

Команда России занимает в медальном зачете шестое место. В её активе 16 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовых медалей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее велогонщицыГульназ Хатунцеваи Мария Новолодская заняли третье место на олимпийских соревнованиях по велотрековым гонкам в дисциплине мэдисон. По итогам гонки они набрали 26 очков.

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