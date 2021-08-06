Ростов-на-Дону, 6 августа, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Более 30 тыс. жителей Ростовской области подписались под обращением к властям с требованием отменить введённые в регионе 4 августа коронавирусные ограничения. Авторы петиции указывают, что принятые меры противоречат основам прав и свобод человека.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Карантин

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В частности, авторы обращения обратили внимание на нарушения статьи Конституции Российской Федерации 37 (Право на труд), 47 (Право на образование), 41 (Право на медицинскую помощь), 5 (Право отказаться от профилактических прививках) в то время, как вакцина от COVID-19 не включена в национальный календарь прививок. Отмечается и ряд других нарушений.

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ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с 4 августа были ужесточены ковид-ограничения. Согласно изменения, внесённым в постановление донского правительства № 272, посещение тех или иных организаций запрещено без предъявления одной из трёх возможных справок о COVID-19. Также уточнён ещё ряд запретов.