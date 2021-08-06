Екатеринбург, 6 августа, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Свердловской области зафиксированы ещё 524 носителя коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Для сравнения, антирекорд по количеству ковид-пациентов в области был поставлен 2 августа (527 человек). Всего в регионе подтверждено 110 537 случаев заражения коронавируса.

125 новых носителей вируса SARS-CoV-2 проживают в Екатеринбурге, остальные 399 — в других муниципалитетах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области вновь перенесли саммит «СпортАккорд» из-за COVID-19.