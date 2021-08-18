Ростов-на-Дону, 6 августа, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Ростовской области сотрудников полиции заподозрили в покупке фиктивных документов о вакцинации от коронавируса. В связи с этим в донском управлении МВД России ведётся сбор информации о привитых.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках с записью о вакцинации против коронавируса

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По информации, которой владеют сотрудники службы собственной безопасности донской полиции, полицейские массово начали покупать фиктивные справки, пишет Федеральное агентство новостей. Главный полицейский Ростовской области Олег Агарков потребовал не только предоставить ему списки участников вакцинации от COVID-19, но и уточнить названия медицинских центров, где была пройдена вакцинация.

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ИА REGNUM сообщало, что ранее в Ростове-на-Дону выявили схему продажи поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Фиктивная вакцинация была проведена поликлинике № 1.