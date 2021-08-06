Москва, 6 августа, 2021, 13:02 — ИА Регнум. О том, какая погода ожидает жителей столицы России в ближайшие выходные дни, рассказала 6 августа главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Publicdomainpictures.net Солнечная погода

«В выходные (7 и 8 августа) погода в Москве будет хорошая, но местами могут быть небольшие дожди», — приводит ее слова RT.

Также Позднякова уточнила, что днем 7 августа в Москве ожидается температура воздуха +27…+28 °С, а 8 августа она может подняться до +30 °С.

«Температура воздуха будет выше климатической нормы на 4—5 °С, и начало следующей недели тоже будет довольно тёплое, хотя не исключены небольшие дожди и возможны слабые грозы», — заключила синоптик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за грозы и ветра.