Москва, 6 августа, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Уровень безработицы в России стремительно возвращается к допандемическим показателям. Об этом 6 августа вэфире телеканала «Россия-24» заявил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков.

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«У нас безработица на сегодняшний день в России достаточно хорошими темпами возвращается до допандемического уровня», — подчеркнул глава федерального ведомства, напомнив, что он составлял 4,6−4,7%.

По его словам, по итогам июня уровень безработицы был порядка 4,8%.

«То есть мы уже вплотную подошли к тому показателю, которого планировали достичь до конца года», — отметил Котяков.

Он подчеркнул, что такой уровень безработицы был предопределен теми мерами, которые в течение прошлого года реализовало правительство РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Росстата, уровень безработицы в России в июне 2021 года снизился до 4,8% от экономически активного населения. в мае текущего год этот показатель составил 4,9%, в апреле — 5,2%, в марте — 5,4%, в феврале — 5,7%, в январе — 5,8%.

Так, в июне в качестве безработных значились 3,6 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше.