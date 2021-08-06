Рига, , 12:49 — REGNUM Большинство тех жителей Латвии, кто очень хотел привиться от коронавируса, это уже сделало, и сейчас государство должно подтолкнуть к правильному решению сомневающихся и неторопливых. Об этом министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил местному «Радио 4».

Вакцина от коронавируса Donland.ru

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«Объем вакцинации все время растет, но с середины июня темп вакцинации очень упал. В среднем за неделю немножко больше 20 000 человек получают первую дозу. С одной стороны, хорошо, что, несмотря на лето и отпуска, есть люди, которые хотят прививаться, но этого недостаточно», — считает министр.

Министр подчеркнул: практически все умирающие сейчас в больницах страны от коронавируса люди могли привиться еще в начале года, эти трагедии можно было предотвратить. Так что, по его словам, ситуация совершенно ясная и при этом сложная: есть совершенно реальная угроза новой волны, есть понятный способ ее избежать, при этом большая часть общества этим способом воспользоваться не готова.

«Сейчас перед нами — самая сложная задача: помочь принять решение тем людям, которые до сих пор сомневаются и его откладывают», — отметил Павлютс.

Он поддержал принятый парламентом Латвии в первом чтении закон, позволяющий увольнять работников без ковид-сертификатов и аргументировал свою позицию тем, что новый порядок нужен для того, чтобы создать эпидемиологически безопасные зоны там, куда люди приходят получать услуги: в медицинских учреждениях, школах, центрах обслуживания клиентов в самоуправлениях.

«Человек должен идти туда, не опасаясь, что там его могут заразить коронавирусом», — подчеркнул глава латвийского здравоохранения.