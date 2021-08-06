Эгль, Швейцария, 6 августа, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Тренер сборной Германии по велоспорту на шоссе Патрик Мостер поплатился за расистские высказывания на Олимпийских играх. Международный союз велосипедистов (UCI) принял решение отстранить его от работы. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба UCI.

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Такие меры последовали после того, как тренер позволил себе неподобающие комментарии во время индивидуальной гонки у мужчин на Олимпиаде в Токио. Так, Мостер, стараясь подбодрить велогонщика сборной Николаса Арндта, который преследовал спортсменов из Алжира и Эритреи, назвал их «погонщиками верблюдов».

Несмотря на публичные извинения, принесённые Мостером, который объяснил свои высказывания «бурными эмоциями», Федерация велоспорта Германии отправила тренера домой.

«После инцидента 28 июля дисциплинарная комиссия немедленно приняла решение о временном отстранении Мостера, посчитав, что его комментарии были дискриминационными и противоречили основным правилам приличия, в нарушение статьи 12.4.017 (d) Регламента UCI», — говорится в сообщении на сайте союза.

Теперь вплоть до 31 декабря 2021 года Мостер «не может участвовать в каком-либо качестве в любых соревнованиях или мероприятиях, санкционированных или организованных UCI».