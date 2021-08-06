Екатеринбург, 6 августа, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В ходе грозового ливня в Екатеринбурге выпало 70 мм осадков, что превышает месячную норму за август. Об этом сообщили в пресс-службе Уралгидрометцентра.

Ливень

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В городе затопило улицы, парки и подъезды некоторых домов. В аэропорту «Кольцово» пришлось перенести несколько рейсов из-за погоды.

Сильные грозы и ливни прошли в ряде территорий Свердловской и Челябинской областей. А в Сысерти (Свердловская область) шквалистый ветер достиг скорости 25 м/c.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые муниципалитеты Среднего Урала лишились электроснабжения из-за грозы.