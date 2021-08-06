Пхеньян, 6 августа, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В результате наводнения, которое произошло из-за проливных ливней на восточном побережье Северной Кореи, были повреждены 1,1 тыс. домов. Об этом 6 августа сообщает Центральное телевидение КНДР.

Aufgang Наводнение

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Уточняется, что в результате стихийного бедствия были повреждены мосты и дамбы, а также размыты дороги и посевные площади в провинциях Хамгён-Пукто и Хамгён-Намдо.

При этом указывается, что гидрометеорологическое управление КНДР сообщило, что в августе прогнозируются новые ливневые дожди, что может привести к еще большему экономическому ущербу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Белогорском и Архаринском районах Приамурья усугубляется паводковая обстановка.