Брянск, 6 августа, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Плановая медицинская помощь возобновляется в учреждениях здравоохранения Брянской области, сообщили ИА REGNUM 6 августа в правительстве региона. Предложения по изменению ограничительных мер рассмотрели на заседании оперативного штаба.

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Действующие ограничения в регионе решено продлить, учитывая эпидемиологическую обстановку и рекомендации главного санитарного врача Брянской области Людмилы Трапезниковой. Однако с 9 августа 2021 года возобновляется плановая медицинская помощь гражданам, включая госпитализацию в стационар и дневной стационар, плановая стоматологическая помощь и плановые осмотры врачей. Соблюдая масочный режим и социальное дистанцирование, жители смогут проходить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию.

По данным регионального оперштаба, прививку от коронавирусной инфекции сделал 300 641 житель Брянской области.