Токио, 6 августа, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Лишение аккредитаций белорусских тренеров Артура Шумака и Юрия Моисевича на Олимпиаде в Токио не означает, что дело легкоатлетки Кристины Тимановской закрыто. Об этом 6 августа заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Martin Rulsch Президент МОК Томас Бах

«Это в руках дисциплинарной комиссии, но процедура продолжается. С отзывом этих аккредитаций процедура не окончена», — сказал Бах на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Международный олимпийский комитет из-за ситуации с лекгоатлеткой Кристиной Тимановской лишил белорусских тренеров Юрия Моисевича и Артура Шумака аккредитации на ОИ в Токио и выслал их из олимпийской деревни.

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