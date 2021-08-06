Санкт-Петербург, 6 августа, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Ленинградской области после суточного подъёма вновь пошел на спад показатель выявляемости инфицированных. За 5 августа в регионе было выявлено 237 инфицированных, это на семь случаев меньше, чем было днем ранее, сообщили 6 августа в оперативном штабе.

Александр Куликов ИА REGNUM Врач с пациентом

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По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, наибольшее число новых случав за минувшие сутки в статистику дали города Тихвин (15), Кингисепп (12), Гатчина (11), Всеволожск, Кудрово (по 10), Мурино, Выборг, Кириши (по восемь), Сланцы (семь), Тосно, Пикалево, Волхов (по шесть), и поселок Тельмана (пять).

Заметим, что с 11 июля до 4 августа показатель суточной выявляемости коронавируса в Ленобласти держался на уровне 235 человек. После небольшого скачка выявленных случаев 4 августа, суточные показатели вернулись к июльским.

Всего в Ленинградской области за время пандемии подтверждено 57 514 случаев заражения. Из числа заболевших выздоровели 47 675 человек, в том числе 93 пациента были выписаны 5 августа. От COVID-19 в Ленобласти скончался 2184 человек. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано еще 15 летальных случаев от ковида, что на три смерти меньше, чем днем ранее.