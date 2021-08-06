Керчь, Крым, , 12:08 — REGNUM Святослав Брусаков избран на должность временно исполняющего обязанности главы администрации города Керчь. Решение принято депутатами горсовета 6 августа.

Крым. Керчь Марина Каширская © ИА REGNUM

«Есть понимание вектора начала работ. Будут и кадровые перестановки, а также вектор исполнения поручений», — цитирует «Крым 24» самого Брусакова.

Также депутаты объявили конкурс на замещение должности главы администрации города, конкурс назначен на 24 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля стало известно о том, что Сергей Бороздин, занимавший пост главы администрации Керчи с 2017 года, написал заявление об уходе по собственному желанию. 30 июля на пост исполняющей обязанности главы администрации была назначена Екатерина Федоренко.