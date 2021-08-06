Токио, 6 августа, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская заняли третье место на олимпийских соревнованиях по велотрековым гонкам в дисциплине мэдисон. По итогам гонки они набрали 26 очков.

Paul Hudson Олимпийские медали

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Золотую медаль получили британские велогонщицы, у них на счету 78 очков. Серебро своей команде принесли датчанки, набравшие 35 очков.

Бронзовая медаль Хатунцевой и Новолодской стала 61-й в копилке российской сборной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зенфира Магомедалиева заняла третье место в соревнованиях по боксу в весе до 75 кг, а боксёрМуслим Гаджимагомедов — второе место в весе до 91 кг.