Токио, 6 августа, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Российский спортсмен Денис Дмитриев в полуфинале олимпийского турнира по велоспорту на треке в спринте уступил Джеффри Хугланду из Нидерландов. Дмитриев проиграл оба заезда.

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В первом заезде разница во времени с нидерландским спортсменом составила 0,107 секунды. Во втором старте проигрыш составил 0,010 секунды.

Теперь Дмитриев будет бороться за бонзу Олимпиады. Его соперником в заездах за третье место станет британец Джек Карлин.

Соревнования проходят на велодроме в Идзу (префектура Сидзуока).

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа представитель России Денис Дмитриев прошёл в полуфинал олимпийского турнира по велоспорту на треке в спринте. Первый заезд Дмитриев проиграл, а в решающем заезде обогнал Николаса Пола из Тринидада и Тобаго на 4,383 секунды.