Новосибирск, 6 августа, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, 6 августа, за минувшие сутки выявлено 190 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 197 случаев.

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"Скончались ещё одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 36 лет, 63 года, 64 года, 67 лет, 72 года, 82 года, 83 года и женщины в возрасте 65 лет, 71 год, 81 год, 87 лет. Всего в регионе умерли 2 399 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 318 человек, на ИВЛ — 42 пациента».

Всего в регионе выявлено 53 906 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 3971 ребенка; 45 393 пациента выздоровели (+138 за сутки).