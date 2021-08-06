Краснодар, 6 августа, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 262 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 6 августа. Сутками ранее, 5 августа, сообщалось также о 262 новых заразившихся.

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Всего новых пациентов выявили за последние сутки в 36 муниципалитетах региона. Лидирует по числу суточных заражений Краснодар — 81 новый случай, на втором месте Новороссийск — 23, на третьем — Лабинский район, где заразились 16 человек.

Всего в Краснодарском крае положительные результаты тестов на коронавирус получили 60 622 человека, выздоровели 47 570 жителей. Скончались 4 399 пациентов с COVID-19, в том числе 34 за последние сутки.

В стационарах региона на 6 августа лечатся 3 229 пациентов с коронавирусной инфекцией, ещё 5 424 проходят лечение амбулаторно. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 103 человека, шесть человек находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации.