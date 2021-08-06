Екатеринбург, 6 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в домах жителей Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Россети Урал».

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет электричества

Основной удар грозы приняли на себя Екатеринбург и пригородные районы. Однако без электричества также остались дома в Белоярском, Берёзовском и Сысертском ГО, в Верхней Пышме.

На большей части территорий электроснабжение удалось восстановить ещё ночью. Без света пока обходятся жители Верхней Пышмы, Сысерти и ряда посёлков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге почти 90 светофоров были повреждены после грозы.