Москва, 6 августа, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки выросло на 2583, сообщили 6 августа в столичном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее в столице выявили 3227 случаев заражения вирусом. По суточному приросту Москва продолжает лидировать среди регионов России.

«За сутки госпитализировано 793 человека, скончались 65 пациентов», — рассказали в штабе. На ИВЛ сейчас находятся 404 человека.