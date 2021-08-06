Курск, 6 августа, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Курской области по состоянию на 6 августа зарегистрировано 1129 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки подтверждено шесть смертей от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 44 тыс. 276 пациентов, в том числе 137 — за последние сутки.