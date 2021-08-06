Воронеж, 6 августа, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Воронежской области за минувшие сутки подтверждено 479 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 6 августа. Накануне, 5 августа, сообщалось о 477 новых заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Выздоровевшими после коронавируса за минувшие сутки в регионе признаны 286 пациентов. Скончались ещё 20 человек с COVID-19.

Всего в Воронежской области с начала пандемии подтвержден 106 901 случай заражения коронавирусом, выздоровели 97 888 человек. Скончались от осложнений на фоне коронавируса 4 507 человек.