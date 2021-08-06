Курск, 6 августа, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Курской области 6 августа зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на три больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Zdravalt.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Всего в регионе было выявлено 47 тыс. 595 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 44 тыс. 276 пациентов, в том числе 137 — за последние сутки.