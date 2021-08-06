Таллин, 6 августа, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Флаг Эстонии на церемонии закрытия летних Олимпийских играх в Токио 8 августа понесет десятиборец Майсел Уйбо. Об этом сообщил Эстонский Олимпийский комитет.

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Сам Уйбо, занявший на Олимпиаде 15-е место, сказал, что для него большая честь нести эстонский флаг.

«Я не мог участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр, но сейчас у меня есть возможность побывать на церемонии закрытия. Вынести эстонский флаг на стадион — ответственная задача, которая определенно станет ярким и праздничным моментом», — отметил он.

Ранее впервые в истории Олимпиады в роли знаменосцев на церемонии открытия Летних Игр выступали по два спортсмена — мужчина и женщина. Это стало возможным благодаря принятому в целях гендерного равенства решению Международного олимпийского комитета.

Знаменосцами сборной Эстонии были наездница Дина Эллерманн и гребец Тыну Эндрексон.

Эстония завоевала две медали на Олимпийских играх в Токио — женская сборная Эстонии получила золото в командном соревновании по фехтованию на шпагах, а Катрина Лехис выиграла бронзовую медаль в индивидуальных соревнованиях на шпагах.