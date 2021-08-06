Ростов-на-Дону, 6 августа, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Выходные дни в Ростовской области выдадутся жаркими и дождливыми. Такую погоду прогнозируют донские синоптики.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь за окном

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В дневные часы 7 августа ожидается пасмурная погода. Во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. Столбики уличных термометров поднимутся до +35 градусов.

В ночь на 8 августа на Дону ожидается дождь и до +23 градусов. В дневные часы ожидается небольшой дождь и до +32 градусов. Ветер стихнет до одного метра в секунду.

Грозовые дожди покинут Ростовскую область лишь в начале следующей недели.