Симферополь, 6 августа, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 389 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 6 августа. Сутками ранее сообщалось о 375 новых заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выписаны с выздоровлением после коронавируса за последние сутки 284 пациента. В статистику смертности вошли ещё 14 человек с диагнозом ковид.

Всего с начала пандемии в Крыму заражение коронавирусом было выявлено у 62 070 человек, выздоровели 52 079 пациента. Скончались от осложнений на форе коронавируса 1 838 пациентоа. На 6 августа в больницах Крыма с ковидом и пневмонией остаются 3 152 пациента, ещё 5 041 человек лечится амбулаторно.