Нью-Дели, 6 августа, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В результате вызванных муссонными ливнями и сбросом воды из водохранилищ наводнений в штате Западная Бенгалия, расположенном на западе Индии, погибли не менее 23 человек. Об этом 6 августа сообщает агентство ANI.

Rajeshlipantd Наводнение. Индия

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«Ситуация в округах Пурба-Бардхаман, Пашчим-Бардхаман, Пашчим-Мединипур и еще в четырех регионах штата остается критической. Их населению оказывается срочная помощь», — приводит агентство сообщение властей штата.

Также указывается, что в спасательных операциях, организованных из-за разгула стихии, принимают участие индийские военные и вертолеты ВВС страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подпорная стена рухнула на парковку в Красноярске из-за сильного дождя.