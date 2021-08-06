Москва, 6 августа, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Рубль постепенно сдаёт позиции относительно доллара и евро, не сумев закрепиться на сильным техническим сопротивлением в 72,70 рубля за доллар и начал корректироваться после сильного старта с начала августа, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Цуканов М.В Рубль

«День 5 августа закрылся на отметках в 73,12 рубля за доллар и 86,53 — за евро. Основных причин постепенного отката две.

Это закрытие границ Китая вызвавшее обвал нефтяных котировок из-за сомнений в восстановлении спроса, а также наращивание ЦБ скупки валюты до 14,4 миллиарда рублей в сутки.

Также инвесторы находятся в ожидании данных по безработице за июль из США. На сильном отчете доллар может укрепиться относительно других валют, и этот отчет будет одним из триггеров для ФРС, чтобы побыстрее свернуть скупку облигаций. При слабом отчете ситуация будет обратной.

Также в фокусе трейдеров ситуация с ростом заболеваемости дельта-штаммом и локдаунами в Азии — эта проблема может серьезно затормозить дальнейшее восстановление экономики как в регионе, так и в мире.

Прогноз движения валюты на сегодня — 72,80−73,50 рубля за доллар и 86,40−87,00 рубля за евро», — считает эксперт.

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