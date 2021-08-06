Санкт-Петербург, 6 августа, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Количество выписанных по выздоровлению от COVID-19 петербуржцев продолжает увеличиваться. За минувшие сутки в Санкт-Петербурге было выявлено 1909 инфицированных, что на два человека меньше, чем днем ранее. При этом выписано по выздоровлению 2043 человека. Об этом 6 августа сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Таким образом, образовавшееся в середине июля «плато» по новым суточным случаям заражения в Петербурге сохраняется без каких-либо резких изменений в ту или другую сторону. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 540 187 случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровел в Петербурге за всё время 514 091 человек.

От COVID-19 с марта 2020 года скончалось 19 570 человек, в том числе 44 смерти были констатированы за последние сутки, это на один летальный исход меньше, чем днём ранее. Петербург находится на втором месте по суточным и общим случаям смерти от ковида после Москвы.