Москва, 6 августа, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки выросло на 22 660, сообщили 6 августа в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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Общее число выявленных заражений в РФ с начала пандемии составило 6 402 564. По суточному приросту среди регионов продолжают лидировать Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Новые случаи инфицирования обнаружены во всех субъектах Федерации.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 792 человека. Общее число смертей от ковида, по информации штаба, составило 163 301.