Новосибирск, 6 августа, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В регионах Сибирского федерального округа продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. По данным сибирского полпредства, первой дозой вакцины привито 4,04 миллиона граждан. Это 23,8% от общей численности населения округа. Две дозы вакцины получили 3,12 миллиона человек — 18,4% населения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В регионы Сибири поступают четыре вида вакцины от коронавируса: «Спутник V» и его однокомпонентный аналог «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона».

По официальным данным, на утро сегодня, 6 августа, в сибирских регионах выявлено около 520,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, в том числе 2,4 тысячи за последние сутки. Количество госпитализированных пациентов, находящихся на стационарном лечении, — около 23,6 тысячи граждан; более 159,7 тысячи граждан находятся под медицинским наблюдением.