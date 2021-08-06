Брянск, 6 августа, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Брянской области 6 августа выявлен 241 новый носитель коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 398 пациентов, девять человек скончались от осложнений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее количество подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в Брянской области достигло 55 599. Справились с болезнью 50 756 жителей. От осложнений, вызванных инфекцией, скончался 851 пациент

За сутки лаборатории проверили 2 143 тест, всего выполнено 685 263 исследования на коронавирус.