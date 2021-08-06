Санкт-Петербург, 6 августа, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Самый большой пункт вакцинации от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, где смогут ежедневно прививаться до 1 тыс. горожан, откроется в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Галерея» 9 августа. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM ТРЦ «Галерея» Петербург.

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В новом пункте будет 11 прививочных кабинетов, задействовано 11 врачей, 11 медицинских сестер и шесть администраторов. Вакцинация будет проводиться вакцинами «Гам-Ковид-Вак» и «Спутник Лайт». Просторное помещение общей площадью 600 кв. метров. позволит избежать скопления людей. Вакцинироваться в них можно ежедневно с 10:00 до 22:00.

«Сейчас пункт функционирует в тестовом режиме: проверяется система электронной очереди, логистика. За два дня работы там привито 140 человек: 15 — в первый день работы, 125 — во второй. Это, преимущественно, посетители торгового центра», — рассказали в Смольном.

На сегодняшний день в Петербурге привито 1 353 769 человек, из них 1 080 752 полностью закончили цикл вакцинации.