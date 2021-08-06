Екатеринбург, 6 августа, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Саммит Всемирного объединения международных спортивных федераций «СпортАккорд» в Екатеринбурге в очередной раз перенесли. Об этом сообщается на сайте организации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Изначально мероприятие планировали провести в мае 2021 года. Потом его сдвинули на сентябрь, далее — на ноябрь. Новая дата проведения — 15−20 мая 2022 года.

«Дальнейшая вакцинация позволит ослабить глобальные ограничения и позволит большому количеству делегатов приехать в Екатеринбург», — сказал президент ассоциации «Спортаккорд» Рафаэль Кьюлли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге отложили на год концерт Макса Коржа.