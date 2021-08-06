Минск, , 10:54 — REGNUM Охрана государственной границы Белоруссии усилена по поручению белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом 6 августа заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский, его слова приводит агентство БелТА.

Граница Белоруссии и Литвы Gpk.gov.by

«В первую очередь осуществлено дополнительное усиление зеленой границы. Увеличено количество нарядов, осуществлен маневр сил и средств со второстепенных направлений на наиболее значимые», — сказал он.

Также Бычков добавил, что с учетом складывающейся обстановки погранслужба Белоруссии уточнила взаимодействие с подразделениями минобороны страны и внутренними войсками МВД республики для формирования резервов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил усилить охрану государственной границы страны, чтобы не позволить сопредельным странам выдворять мигрантов на белорусскую территорию.