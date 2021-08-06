Новосибирск, 6 августа, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Новосибирской области в июле 2021 года 57 организаций отдыха и оздоровления приняли более 15,5 тысяч детей. Летняя оздоровительная кампания проходит в штатном режиме, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

MSchottlander1 В летнем лагере

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Заместитель губернатора Сергей Нелюбов уточнил, что прошедшие смены летней оздоровительной кампании завершились успешно, на территории региона не допущено массовой заболеваемости детей и персонала организаций отдыха и оздоровления.

По официальным данным, из 65 организаций, расположенных на территории Новосибирской области, в июле работали 57 организации: 50 стационарный лагерей, три программных лагеря и четыре лагеря палаточного типа.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в регионе приняты положительные решения по 203 заявлениям от родителей на выплаты по программе детского туристического кешбэка, произведены выплаты по 82 заявлениям.