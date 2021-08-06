Магадан, 6 августа, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Минздрав Магаданской области отчитался на заседании правительства региона, что темпы и уровень вакцинации остаются достаточно низкими.

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На 6 августа первым компонентом вакцины привились 39 849 человек — это 36,2% от общего количества взрослого населения. 532 человека иммунизированы повторно.

Больше всего привитых среди лиц старше 60 лет, а также в возрастной группе 40−49 лет. В сутки прививаются менее 300 колымчан.

Темп иммунизации ниже среднеобластного сохраняется в Магадане, Ольском и Хасынском округах.

По словам первого замминистра здравоохранения Елены Кузьменко, согласно постановлению главного санитарного врача Колымы до 20 августа необходимо привить около 13 тыс. работников. На сегодня почти полностью выполнена иммунизация сотрудников здравоохранения, образования, социальной защиты, досуговых и развлекательны центров. С начала действия постановления привили всего 2 тыс. человек.

«Если выполнять постановление, нужно, грубо говоря, прививать по тысяче человек в день. Вы считаете, это реально? Есть мера ответственности, она относится к руководителям учреждений, за невыполнение постановления главного санитарного врача — административная ответственность. Мне интересно, к чему это может привести. На первом этапе главный санитарный врач привлекает руководителя организации к административной ответственности, а на втором этапе может приостановить работу. Ничего хорошего нет в том, что на месяц может быть остановлена работа какого-либо из предприятий. Вы разберитесь для начала, какие будут штрафы. Люди понимают, что это не шутки? Сомневаюсь. Почему с людьми не работаете? Они сами должны проявлять самостоятельность и ответственность? А руководители на что? Людям объяснять надо, что здесь ничего личного», — цитирует губернатора Сергея Носова «Магаданская правда».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области среди зараженных коронавирусом число вакцинированных не превышает 0,5%.