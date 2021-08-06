Магомедалиева завоевала для России олимпийскую «бронзу» в боксе
Токио, 6 августа, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Российская спортсменка Зенфира Магомедалиева заняла третье место на олимпийских соревнованиях по боксу в категории до 75 кг. В полуфинале она проиграла по очкам сопернице из Китая.
Babushkinsky.mos.ru
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Счёт поединка с китайской спортсменкой Ли Цянь составил 0:5.
Во втором полуфинале голландка Нушка Фонтейн уступила Лорен Прайс из Великобритании со счётом 2:3.
Как сообщало ИА REGNUM, российский боксёрМуслим Гаджимагомедов получил «серебро» в соревнованиях по боксу в весовой категории до 91 кг.
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