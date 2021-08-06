Геленджик, Краснодарский край, 6 августа, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Более 550 тыс. пассажиров за семь месяцев 2021 года обслужил аэропорт «Геленджик», сообщили 5 августа в пресс-службе аэропорта. В январе-июле пассажиропоток аэропорта составил 551 408 человек, это более чем в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, и в 3,1 раз больше, чем в доковидном 2019 году.

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Аэропорт принял и отправил 4 766 рейсов, что на 188% превышает показатели января — июля 2020 года. В пятерку популярных направлений у пассажиров аэропорта вошли: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Уфа.

«Сегодня средняя загрузка каждого рейса в Геленджик составляет около 90%. Рост пассажиропотока в первую очередь обусловлен увеличившимся количеством региональных рейсов и перелетов по традиционным для аэропорта направлениям в Москву и Санкт-Петербург», — отметил генеральный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации Краснодарского края сообщили, что гостиницы региона на начало августа в среднем заполнены на 80%, в том числе отели и пансионаты Геленджика — на 86%.