Москва, 6 августа, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Как показывает статистика продаж, многие жители России будут предпочитать покупку подержанного автомобиля вместо нового. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 августа заявил доцент кафедры экономической безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Павел Грибов. Так он прокомментировал информацию о подорожании в РФ легковых автомобилей больше чем на 12%.

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«Причин роста цен на автомобили в 2020—2021 году довольно много. В основном это нарушение из-за пандемии традиционных логистических схем и сроков отгрузки комплектующих. Фактор пандемии и логистики до конца все еще не исчерпан и будет вносить сложности в производство, — сказал Грибов. — Также не стоит забывать, что предыдущие месяцы наблюдался резкий рост цен на металл, и продавцы автомобилей будут пытаться компенсировать потери».

Эксперт подчеркнул, что продажи автомобилей в кредит в последние годы в России били рекорды, действие некоторых льготных программ продлено до 2023 года.

«Однако можно предположить, что многие граждане будут пока откладывать покупку нового автомобиля. Или, как свидетельствует статистика продаж 2020 года и начала 2021 года, предпочтут купить вместо нового автомобиля подержанный», — подытожил Грибов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, более 80% жителей РФ считают, что в ближайшее время цены на автомобили поднимутся.