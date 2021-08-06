Сеул, , 10:05 — REGNUM Губернатор южнокорейской провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён возглавил список потенциальных кандидатов на пост следующего президента страны. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

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Согласно результатам опроса, проведённого с 3 по 5 августа среди 1001 человека старше 18 лет, 25% респондентов поддерживают кандидатуру губернатора, что на 1% больше по сравнению с аналогичным опросом, который проводился месяц назад.

На втором месте бывший генеральный прокурор Южной Кореи Юн Сок Ёль, которого поддерживают 19% респондентов. За месяц уровень поддержки сократился на 6%.

За ним следуют бывший председатель Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ён (11%), независимый депутат Хон Чжун Пё (2%), представитель от Народной партии Ан Чхоль Су, бывший министр юстиций Чху Ми Э, бывший премьер министр Чон Сэ Гюн, представитель от партии «Сила народа» Ли Чжун Сок (по 1%).