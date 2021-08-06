Вашингтон, 6 августа, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Половину продаваемых в США автомобилей к 2030 году должны составлять электромобили и гибриды. Об этом говорится в указе президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Mariordo — Mario Roberto Durán Ortiz Электромобиль Ford Focus

«Повысить производство новых автомобилей, включая аккумуляторные электрические и гибридные электрические автомобили», — говорится в указе.

Представители администрации США пояснили изданию Financial Times, что указ не навязывает обязательств компаниям, но послужит, скорее, сигналом для рынка. Так Байден намерен подтолкнуть производство автомобилей с нулевым уровнем вредных выбросов.

Документ также нацелен на разработку долгосрочных стандартов топливной эффективности. Предполагается, что это сэкономит средства потребителей, уменьшит уровень загрязнения и поможет преодолеть экологический кризис.

Замысел Байдена поддержали производители автомобилей Ford, GM и Stellantis, а также профсоюз United Auto Workers.

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