Токио, 6 августа, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) из-за ситуации с лекгоатлеткой Кристиной Тимановской лишил белорусских тренеров Юрия Моисевича и Артура Шумака аккредитации на ОИ в Токио и выслал их из олимпийской деревни. Об этом сообщается на странице МОК в Twitter.

FISUTV Кристина Тимановская

«В интересах благополучия спортсменов Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси, которые всё еще находятся в Токио, и в качестве временной меры МОК вчера лишил аккредитации тренеров Шумака и Моисевича», — говорится в сообщении.

Белорусские специалисты уже покинули олимпийскую деревню, они получат возможность высказать свою позицию, уточнили в МОК.

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Как сообщало ИА REGNUM, скандал с Тимановской разгорелся в Токио во время Олимпиады. Спортсменка должна была бежать на дистанции 100 и 200 метров, но её включили в список участниц эстафеты 4×400 метров.

В ответ она раскритиковала белорусское спортивное руководство в социальных сетях. 1 августа белорусская делегация отстранила её от дальнейшего участия «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». После этого Тимановская сбежала в Польшу.

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