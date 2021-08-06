Белгород, 6 августа, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Подозреваемого в мошенничестве с сертификатом о вакцинации от COVID-19 задержали полицейские в Старом Осколе Белгородской области. Мужчина за деньги предлагал оформить документ, сообщили ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе регионального УМВД.

М. Денисов. Mos.ru Сертификат о вакцинации

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По предварительным данным, 27-летний неработающий и ранее не судимый местный житель 3 августа получил шесть тысяч рублей от одного из старооскольцев. Деньги предназначались для оформления сертификата о вакцинации без фактической прививки. Сразу после передачи средств злоумышленника задержали, о не стал отрицать намерений обмануть «клиента».

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.