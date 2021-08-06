Санкт-Петербург, 6 августа, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Дополнительная мера социальной поддержки работников медицинских организаций Санкт-Петербурга, которые работают с пациентами больными COVID-19, продлена до 30 сентября, сообщили 6 августа в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

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Соответсвующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

По состоянию на 21 июля специальную социальную выплату получили 31 095 работников медицинских организаций на сумму 2 266 196,8 тыс. рублей.

«Дополнительное финансирование на реализацию постановления не потребуется, выплаты будут осуществляться за счет средств, выделенных из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга», — пояснили в Смольном.