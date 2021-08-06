Баку, 6 августа, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении. Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян. Кандидатура Пашиняна была выдвинута правящей парламентской фракцией «Гражданский договор». Ранее Конституционный суд Армении признал действительными результаты досрочных выборов в парламент 20 июня, на которых эта партия одержала победу.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Согласно Конституции Армении, президент страны после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьером кандидата, представленного парламентским большинством. По закону, сам кабмин формируется в пятнадцатидневный срок после назначения премьера. После этого глава правительства должен в течение 20 дней представить в Национальное собрание программу кабинета министров.

Как отреагировали азербайджанцы в социальных сетях на эту новость?

У пользователей Youtube разделились мнения:

İrade Zeynalova: «Поздравляем! Надеюсь, будем дружить снова»

Ровшан Азизов: «Да зачем с ними дружить, пусть валят из земель наших, мы с ними уже дружили, чем это кончилось?»

Ramiz Axmedov: «Люди уберите уже этого Пашиняна и поставьте на его место грамотного, адекватного и дальновидного премьера. Чтоб стыдно не было»

Zakir Abdullayev: «Удачи армянскому народу. Мир вашему дому. У Пашиняна два пути. Один — коррупция. Второй — во благо армянскому народу. Надеюсь, что выберет второй путь»

Пользователи в чатах Telegram-каналов тоже высказываются по-разному:

Teymur Abdulla @blackTeymur2001 «Пашинян — это закат Армении, почему за него голосовали армяне? Потому что им нравится, когда их унижают»

ТЕБРИЗ Туран: «Пашинян махинатор и игрок, считает себя самым хитрым, способным весь мир обвести вокруг своего пальца. Но как ни странно, Пашинян даже не понимает, что он предстает перед миром голым королем и все его хитрости обречены на провал»

Пользователь под ником Eldar поддерживает Турана:

Eldar: «Пашинян считает себя хитрым, но он доиграется»

İrade Zeynalova «Уже прям реально жалко армянский народ, что им так не везёт с чиновниками»

Rasad Abdulzadeh @RasadAbdulzadeh «Какая неожиданность)»

@mr_abbasoff «Началось, Пашинян 2.0»

Teyyub Talıbsoy @Talibsoy «Президент только подписывает принятые решения, и то не все»

Farid Askerov @fed037 «Главой правительства является премьер-министр»

Пользователи социальной сети Facebook комментируют:

İlkin Mammadov «Отлично. Значит скоро Зангазурский вопрос уже решится как должен был решиться. И начнется работа над выдачей Азербайджанских паспортов в Ханкенди»

İlkin Aliyev «Как говорится «лёд тронулся», пора выполнять трехсторонние соглашения …»

Nurlan Guliyev: «Теперь пусть подписывает капитуляционный пакет документов»

Ilkin Nasirov «Во главе преобразованной Армении снова сидит пастух»

Emil Sadixov: «Выходит, Пашиняна не избрал ни народ, ни тем более парламент. Пашинян обычный чиновник, раз его назначает на работу президент…»

Hüseynov Mətləb @Metleb676: «А по-другому не мог, это одна и та же шайка»

Пользователь Telegram Сабина пишет:

@Spavlikova77: «Ждём новых тактических отступлений»

Отари Мустафаев @OtariGalibogly «Президент просто подписывает, а решает парламент, в котором Пашинян получил большинство на прошлых выборах»

Yazar Leyla Turan @LeylaTuran: «Жаль, конечно. Но ладно. Сами решили.»

Elnur Mammadov @ENM 012 «Да, уже всем давно понятно, что всех назначают западные кураторы! Все эти Тихановские, Пашинян, Санду и т.д. Самостоятельная была одна страна — СССР и то до примерно 1978 г., кто родился ранее хорошо помнит, а далее под прикрытием демократии все под оккупацией. А если ещё все исторические документы уничтожат и перепишут историю, наши внуки и знать не будут ничего! Идёт информационная война и уничтожение государств как таковых… Если Пашинян заявлял, что зачем вам мрачный Шуши, как будет жить при нем страна? Всем правят большие деньги, продажные чиновники, увы!»

Мира из г. Баку пишет:

@mira020202: «Никол Пашинян —Перезагрузка. Иджеванский терминатор снова в бою»