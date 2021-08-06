Бразилиа, 6 августа, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Волейболистка сборной Бразилии Тандара Кайшета временно отстранили от участия в Олимпиаде из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает DF Soberano со ссылкой на Олимпийский комитет Бразилии.

Допинг

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Отмечается, что у волейболистки была выявлена положительная проба от 7 июля, когда бразильская команда тренировалась у себя на родине в Сакуареме.

Напомним, Бразилия в четвертьфинале ОИ обыграла Россию и встретится в полуфинале с командой Южной Кореей.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 5 августа, мужская сборная России по волейболу вышла в финал Олимпийских игр в Токио. В финале, который пройдёт 7 августа, Россия встретится с командой Франции.

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